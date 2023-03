Alain Chamfort en couple avec Lio alors que sa femme était enceinte, une folle passion finie dans la "violence"

Ni leur carrière, ni leurs 13 ans d'écart, ni même leur vie de famille ne les a arrêtés : en 1980, alors qu'ils sont tous les deux célèbres, Alain Chamfort (qui fête ses 74 ans ce jeudi) et Lio se rencontrent et vivent, pendant plusieurs années, une superbe histoire d'amour. Malgré... la vie de famille du chanteur, qui était marié, à l'époque, avec sa première compagne, Corinne !

Pire encore, la jeune femme est enceinte de leurs jumeaux (Gary et Lucas, nés en 1980) et s'occupe de leur fille aînée, Clémentine, à l'époque âgée de 3 ans. Un entourage familial qui n'empêche pas leur histoire de grandir. "Ce qui a été compliqué, c'est je vivais à l'époque avec la maman de ma fille de 3 ans, qui était enceinte de jumeaux, s'était souvenu Alain Chamfort en 2018 pour une interview dans le magazine Voici. Donc, c'était irrésistible d'aller vers elle, mais avec une chape de culpabilité du même poids que mon envie."

Finalement, malgré sa culpabilité, le chanteur craque et leur histoire durera plusieurs mois avant une séparation "violente", toujours selon ses confidences. "Ça a été un épisode bouleversant, remuant", confiait-il d'ailleurs l'an dernier au magazine Gala, expliquant que ses trois enfants n'en sont sans doute pas sortis indemnes.

Elle m'a dit qu'elle avait été très amoureuse de moi

Sa relation avec sa femme non plus, d'ailleurs, puisque les deux ont fini par se séparer. Alain Chamfort a ensuite retrouvé l'amour avec Claire, une jeune femme qui lui a donné une petite Tess, aujourd'hui âgée de 25 ans. Son dernier fils, issu de sa relation amoureuse avec Nathalie, Lucien, est âgé de 13 ans.

Lio, quant à elle, a également refait sa vie et a eu six enfants de quatre pères différents (Nubia, 35 ans, Igor, 29 ans, Esmeralda, 27 ans, Garance et Léa, 23 ans, et Diego, 19 ans). Mais si elle semblait avoir gardé un peu de rancoeur contre son ancien amant, leur réconciliation a finalement eu lieu en 2012, sur le plateau de Vivement Dimanche, où ils étaient invités tous les deux.

"Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. (...), avait-il expliqué il y a quelques années. Elle avait débarqué dans une robe faite de sparadrap, pour attirer l'attention sur son rôle d'ambassadrice de la Croix-Rouge de Belgique. "Et puis, finalement, elle a été charmante. Elle m'a dit qu'elle avait été très amoureuse de moi et que je n'avais pas la place que je mérite. C'était assez émouvant, vingt-cinq ans après...", avait-il ajouté. Aujourd'hui, tous les deux sont à nouveau très amis et cette fois, plus d'histoire de romance !