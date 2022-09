Alain Delon heureux au côté d'Anouchka : sublime selfie père-fille pour les retrouvailles

Père de trois enfants, Anthony, 58 ans, Anouchka, 31 ans et Alain-Fabien, 28 ans, Alain Delon a toujours été très proche de son unique fille. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il l'a choisie pour l'accompagner lors du Festival de Cannes 2019, au cours duquel il s'est vu remettre la Palme d'or d'honneur, non sans émotion. Un moment qui les a encore plus rapprochés, quelque temps avant que la comédienne ne mette au monde son premier enfant, un garçon prénommé Lino qui fait le bonheur de son grand-père.

Les liens sont toujours aussi forts entre le père et sa fille et le temps qui passe est on ne peut plus précieux désormais. Alors la moindre occasion de se retrouver et de passer du temps ensemble est à saisir. Ce jeudi 29 septembre d'ailleurs, Anouchka Delon a dévoilé un selfie d'elle et de son célèbre papa sur Instagram. Bonnet sur la tête, l'actrice se repose sur l'épaule de son père, grand sourire aux lèvres et l'oeil perçant toujours aussi malicieux. Le bonheur se lit sur leurs visages et cet amour flagrant n'a pas échappé aux internautes.