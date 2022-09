Alain Delon face à la mort de sa femme Nathalie : leurs dernières retrouvailles dévoilées, séquence émotion

Le 21 janvier 2021, Alain Delon perdait la seule femme qu'il a épousée dans sa vie. Nathalie Delon, atteinte d'un cancer du pancréas, s'est éteinte. Un drame pour la légende du cinéma français qui n'avait pas caché sa peine en apprenant la nouvelle. Alain Delon avait aussi fait part de son chagrin concernant ses enfants et petits-enfants : "C'est très dur de perdre une mère, comme une grand-mère. On était restés constamment en contact. On se voyait souvent. Je faisais partie de sa vie, elle faisait partie de la mienne" avait-il confié à Paris Match. Alain et Nathalie Delon étaient restés si proches qu'ils avaient passé des instants ensemble jusqu'au bout. Sur son compte Instagram, Anthony Delon a partagé l'un d'entre eux.

À l'occasion de la sortie de Dolce e Crudele, son ouvrage publié chez Sperling & Kupfer sur la couverture duquel figurent Nathalie, Alain et Anthony Delon, le cinéaste a dévoilé l'une des dernières retrouvailles de ses parents, "dernière fois où nous étions tous les trois réunis, en tout cas dans cette vie-là" précise-t-il en légende. On y voit Alain Delon, assis dans le fauteuil d'une chambre, rejoint quelques secondes plus tard par Nathalie. Si les images de Nathalie et Alain Delon se prenant dans les bras et s'embrassant affectueusement) donnent des frissons, ce n'est rien à côté des mots qu'ils s'adressent.

À peine a-t-elle passé la porte de la pièce que Nathalie Delon lance un "Bonjour mon amour" à son ex-mari. Ce à quoi Alain Delon répond un "Tu es belle" venu tout droit du fond du coeur et traduisant tout l'amour que les parents d'Anthony Delon se sont portés jusqu'au bout. Des images comme celles-ci, le papa d'Alyson, 36 ans, Loup, 26 ans et Liv, 21 ans les cumule. Il faut dire qu'il compte s'en servir pour monter La meilleure façon de partir, le documentaire qu'il prépare sur le combat de sa regrettée maman et sur le débat de l'euthanasie.