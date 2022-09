Diaporama : Alain Delon face à la mort de sa femme Nathalie : leurs dernières retrouvailles dévoilées, séquence émotion

14 / 19

Exclusif - Anthony Delon représentait son père lors de la projection du film "Monsieur Klein" du réalisateur J. Losey lors du 50ème Festival La Rochelle Cinéma à La Coursive à La Rochelle le 3 juillet 2022. Pour sa 50ème édition du 1er juillet au 10 juillet,le Festival La Rochelle Cinéma va célébrer Alain Delon, " un acteur mythique à la beauté surnaturelle " qui incarne un âge d'or du cinéma français et italien des années 1960 aux années 1980. Vingt et un de ses films seront projetés dans de belles copies restaurées. Parmi eux, de nombreux chefs- d'oeuvre comme Plein Soleil (1960), Rocco et ses frères (1960), L'Éclipse (1962), Le Guépard (1963), Le Samouraï (1967), La Piscine (1969), Le Cercle rouge (1970), Monsieur Klein (1976) ou Notre histoire (1984). Au programme également : une table ronde avec des spécialistes de Delon, une exposition de photos ainsi qu'une leçon de musique en hommage à Ennio Morricone autour du Clan des Siciliens (1969). Alain Delon a fait parvenir un message audio et écrit au Festival de La Rochelle. © Jean-Marc Lhomer/Bestimage



