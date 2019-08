Alain Delon : Sa fille Anouchka retrouve le sourire loin des hôpitaux

S'il n'a pas baissé les bras dans sa lutte, c'est aussi parce qu'il a encore et toujours la tête pleine de projets et d'étoiles. A 83 ans, le Samouraï du printemps a par exemple repoussé la chansonnette. Ayant collaboré sur pas moins de sept albums, Alain Delon a dévoilé le 3 juin dernier le clip de son nouveau titre, Je n'aime que toi, sur Youtube. En collaboration avec Julia Paris - à l'écriture - et Rick Allison - compositeur de Johnny Hallyday, Patrick Bruel, Lara Fabian -, il y raconte ses jeux de l'amour et du hasard. Il était donc grand temps que Le Guépard reprenne du poil de la bête...