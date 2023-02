Alain (L'amour est dans le pré) est en couple ! Son histoire "passionnelle" avec un homme qui lui avait déjà écrit

En 2022, les fans de L'amour est dans le pré ont fait la connaissance de l'agriculteur Alain, alors candidat de la saison. Ce dernier a connu une aventure plutôt mouvementée auprès de ses trois prétendants, qu'il n'avait au départ pas pu rencontrer aux speed-datings, la faute à la Covid-19. Ce sont donc Jean-Nöel, Gilbert et Alain, aux caractères bien différents, qui s'étaient rendus à la ferme dans l'espoir de faire chavirer le coeur de l'éleveur. Très vite, des préférences s'étaient révélées et Alain avait eu un coup de coeur prononcé pour son homonyme.

C'est ensuite assez naturellement que les deux Alain avaient entamé une véritable relation de couple pendant plusieurs mois. Mais l'agriculteur créait la surprise en se présentant en célibataire lors du bilan, diffusé le 7 novembre 2022 sur M6. "J'ai vraiment essayé mais... je ne sais pas, c'est un peu frustrant, je n'étais pas à l'aise en plus. Et il s'en est aperçu", confiait-il à Karine Le Marchand, alors déçue pour lui.

Un coup de foudre "réciproque et rare"

Fort heureusement, on apprend ce mardi 28 février que la chance a fini par tourner pour Alain. Et pour cause, il a retrouvé l'amour ! Il a fait cette révélation lors du salon de l'agriculture, qui se tient actuellement à Paris et auquel il participe avec ses produits, auprès de nos confrères de Télé Loisirs. Alain a par ailleurs indiqué être en couple depuis la fin du mois de novembre avec un homme de 55 ans, lequel l'avait contacté pour L'amour est dans le pré. "Ce sont des amis à lui qui m'avaient repéré et qui avaient écrit. Lui ne voulait pas faire de télé. À la voix, je savais que c'était lui", a-t-il confié.

Au moment d'enfin se rencontrer, ce fut une évidence pour les deux hommes et Alain ne pourrait visiblement pas être plus heureux d'avoir croisé le chemin de celui qui fait battre son coeur. "J'avais baissé les bras. Mais avec lui, c'est passionnel, c'est un coup de foudre réciproque, c'est rare. Il est à Blois dans le commerce, et moi dans l'Allier avec mes vaches, c'était impossible qu'on se rencontre", a-t-il souligné.