Aleksandar Katai : Le footballeur viré à cause de posts racistes de sa femme Tea

"Black lives matter" et ceux qui prétendraient ou penseraient le contraire l'apprendront à leurs frais, à l'image de cette jeune femme dont les tweets racistes ont valu à son mari, footballeur professionnel en MLS, de se faire renvoyer par son club, comme cela a été annoncé vendredi 5 juin 2020.

L'attaquant international serbe Aleksandar Katai (9 sélections en équipe nationale de Serbie) n'aura guère eu le temps de beaucoup porter le maillot du Los Angeles Galaxy : quelques mois seulement après avoir rejoint en décembre dernier le club de Californie après deux saisons au Chicago Fire, l'ancien joueur du Red Star Belgrade et d'Alaves a vu son contrat prendre fin suite à une polémique déclenchée par son épouse. Sur les réseaux sociaux, Tea Katai, la femme du footballeur, a notamment appelé à "tuer" les manifestants du mouvement "Black lives matter" exacerbé par la mort de George Floyd, qualifiés de "bétail répugnant" dans des publications qui ont depuis été supprimées.

Informé de cette "série de publications racistes et violentes sur les réseaux sociaux", le Los Angeles Galaxy avait réagi dès le mercredi en les "condamnant fermement" : "Le Los Angeles Galaxy s'élève fermement contre toute forme de racisme, ce qui inclut l'incitation à la violence ou le dénigrement des efforts de ceux qui se battent pour l'égalité raciale, a fait savoir le club par voie de communiqué. Le LA Galaxy soutient les communautés de couleur, et en particulier la communauté noire, dans la contestation et la lutte contre le racisme systémique, l'inégalité sociale, l'intolérance et la violence. L'heure est venue de nous poser la question du rôle que nous avons à jouer pour combattre le racisme dans notre communauté." Deux jours plus tard, le Galaxy officialisait laconiquement la rupture du contrat d'Aleksandar Katai.

Ce dernier s'est également exprimé, assumant la responsabilité des événements mais dénonçant les propos "inacceptables" de sa moitié : "Je ne partage pas ces positions et elles ne sont pas tolérées dans ma famille, a signalé le footballeur de 29 ans. Je condamne fermement le suprémacisme blanc, le racisme et la violence envers les gens de couleur. Black lives matter. C'est une erreur qu'a faite ma famille et j'en prends l'entière responsabilité. Je vais m'assurer que ma famille et moi-même fassions ce qu'il est nécessaire pour apprendre, comprendre, écouter et soutenir la communauté noire. Je sais qu'il faudra du temps pour regagner la confiance des gens de Los Angeles. Je m'engage à faire ce qu'il faut pour apprendre de nos erreurs et être un meilleur allié pour que l'égalité progresse. Je suis désolé pour la peine que ces publications ont causée au sein de la famille du LA Galaxy et parmi tous les alliés du combat contre le racisme." Une déclaration de son épouse, conspuée dans les commentaires des publications dans lesquelles elle apparaît sur le compte Instagram de son mari, aurait peut-être aussi été la bienvenue...