Alessandra Sublet en vacances avec ses enfants : elle compare son fils à un célèbre acteur

Depuis son divorce avec son ancien compagnon Clément Miserez, Alessandra Sublet ne manque aucune occasion de valoriser ses petits chérubins. En story Instagram, dimanche 18 juillet 2021, la mère de famille a publié une drôle de story de son fils. Une publication jusque-là anodine mais dans laquelle cette dernière l'a comparé à un célèbre acteur : Tom Selleck.

En effet, après avoir réalisé sa courte vidéo, Alessandra Sublet s'est amusée avec les fonctionnalités d'Instagram en ajoutant en fond sonore le générique de la série Magnum. Actuellement en vacances avec ses enfants, cette dernière a donc filmé son jeune garçon partir tout en mentionnant "Magnum", une référence au look vestimentaire de son fils. Serait-ce un moyen pour l'animatrice de partager un de ses souhaits ? Souhaite-t-elle que son fils Alphonse soit le prochain Thomas Sullivan Magnum IV ? Ça, seul l'avenir nous le dira. Mais tout ce que l'on peut retenir à la suite de cette story est le fait qu'Alessandra Sublet demeure une personnalité pleine d'humour face et hors caméra.

Pourtant, en ce qui concerne ses chérubins, Alessandra Sublet a récemment essuyé beaucoup de critiques. En effet, depuis son déménagement dans le sud de la France, la mère de Charlie et d'Alphonse a été accusée d'être une mauvaise mère. Mais lors d'une interview au magazine Elle, en mai dernier, elle s'est épanchée sur ses vives critiques : "Je pars dans le Sud et je reviendrai une semaine sur deux pour mes enfants dans la maison où ils vivent avec leur père", et d'ajouter : "Quand j'ai décidé de m'installer dans le Sud, certains de mes amis m'ont dit : 'Mais tu laisses les gamins avec leur père ?' Limite mère indigne. Est-ce qu'on va dire ça à un homme ? Eh bien non, je vais vivre ma vie et la partager une semaine sur deux avec eux, sachant qu'ils ont la liberté de venir quand ils le souhaitent. Mais j'ai besoin d'avoir des moments à moi. Et ça ne fera pas d'eux des enfants malheureux."