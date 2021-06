Alessandra Sublet mise sur la transparence pour une soirée pleine de mystères avec Kendji Girac

Duos Mystères est de retour sur TF1. A la suite du succès du premier numéro, DMLS TV a convié de nouveaux artistes pour une nouvelle soirée grandiose et pleine de mystères.

C'est toujours Alessandra Sublet qui est aux commandes de ce programme original. Pour cet inédit, la belle brune de de 44 ans a misé sur la transparence comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama. Et elle n'a pas perdu son légendaire sourire pour accueillir les nouveaux artistes qui ont accepté de participer à cette expérience exceptionnelle. Le jeune papa Kendji Girac a souhaité y prendre part. Pour l'occasion, il était élégant avec sa petite chemise noire et son pantalon de la même couleur. Jérémy Frérot, Raphaël, Bénabar et Philippe Lellouche ont également donné de la voix.

Du côté des femmes, Alessandra Sublet a pu compter sur la présence de l'actrice et réalisatrice Josiane Balasko. Les chanteuses Louane et Clara Luciani ont aussi fait vibrer la Seine Musicale, lieu dans lequel a été tourné Duos Mystères.

Si les personnalités changent, les règles restent les mêmes. Chacune ignore avec quelle autre star elle partagera un duo hors du commun et a donc répété de son côté avant de venir sur le plateau sans se croiser. Chaque duo prend ensuite place de part et d'autre d'un mur écran. Pour entretenir le mystère, un gros " tube " trône sur la scène, entrecoupé d'un énorme miroir. Et de chaque côté, une personnalité (chanteurs... ou pas) commence à chanter. Puis, au cours de la prestation, elles vont enfin se découvrir, ce qui promet des moments forts en émotions. Car oui, les binômes n'ont pas été formés au hasard.

Les téléspectateurs pourront également jouer car, pour la plupart des duos, une seule des deux célébrités sera révélée.