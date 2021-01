Alessandra Sublet : Qui est son premier mari Thomas Volpi ?

Alessandra Sublet a divorcé pas une mais deux fois. Si l'on connaît bien sa relation passée avec le réalisateur et producteur Clément Miserez, son ancien mariage avec un certain Thomas Volpi est beaucoup moins connu.

C'est pourtant en 2008 qu'Alessandra Sublet et ce dernier se sont dit "oui" à la mairie de Neuilly-sur-Seine. Les jeunes époux s'étaient ensuite envolés pour Saint-Barthélémy, une destination qu'affectionne tout particulièrement la figure de TF1, pour une cérémonie religieuse entourés de leurs proches. Malheureusement, la lune de miel a été de courte durée puisqu'un an après seulement, Alessandra et Thomas se sont séparés.

"Je me suis mariée en avril 2008 mais mon mari et moi venons de nous séparer. Nous sommes restés en très bons termes alors nous avons la garde partagée du petit... c'est-à-dire de notre chien !", révélait-elle en 2010 à 20 minutes. Et de reconnaître plus tard auprès de Lyon people : "C'est vrai que notre mariage a duré peu de temps". Toujours encline aux confidences, Alessandra Sublet a évoqué une nouvelle fois cet échec sentimental dans les pages de Paris Match en 2010. "J'ai vécu quatre années formidables avec mon ex-mari, et se séparer est la meilleure chose que nous ayons faite. Nous avons des rapports extraordinaires et partageons la garde de Max, le chien, qu'aucun de nous n'était prêt à céder ! Je pense que c'est mieux de s'être séparé avant d'avoir des enfants", expliquait-elle.

Thomas Volpi, un homme d'affaires à succès

Mais alors qui est Thomas Volpi pour qui elle avait accepté de se faire passer la bague au doigt ? D'après nos recherches, il s'agirait d'un directeur Marketing Monde pour l'entreprise Criteo créée en 2005. Une entreprise qui s'impose comme leader mondial de la publicité Display à la Performance. Pour arriver à une telle réussite, Thomas Volpi a d'abord fait ses armes au sein du groupe Bouygues en tant que Responsable Marketing Stratégique de 1998 à 2000. L'année suivante, il a rejoint la filiale française d'AOL où il était en charge du business développement des services mobiles et de la publicité. Il y est resté quatre ans. C'est alors qu'a émergé en lui l'idée de lancer ses propres projets. Il a ainsi co-fondé Hurrycam, une société de solution vidéo spécialisée dans l'expérience shopping avant de se consacrer à Criteo, dès 2012. À ce moment-là, il était alors déjà séparé d'Alessandra Sublet. L'animatrice a alors épousé Clément Miserez.

Ce n'est pas ma faute s'ils ont voulu me marier à chaque fois !

En 2018, et malgré la naissance de leurs deux enfants Alphonse (5 ans) et Charlie (7ans), ils ont annoncé leur séparation. "On s'est rendu compte qu'on ne s'aimait pas de cet amour qui fait tenir certains couples", justifiait-elle dans Paris Match. Relativisant : "On a mieux réussi notre divorce que notre mariage". Alessandra Sublet a donc le chic pour rester amie avec ses ex. "Je n'ai jamais dit que j'étais faite pour être en couple 24 heures sur 24. Ce n'est pas ma faute s'ils ont voulu me marier à chaque fois !", ironisait-elle.



Aujourd'hui, elle a de nouveau retrouvé l'amour avec Jordan, un passionné d'art de treize ans son cadet, avec qui elle n'a jamais été aussi heureuse selon ses propres dires. Reste à savoir si ce dernier lui demandera sa main...