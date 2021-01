Alessandra Sublet toujours proche de son ex-mari Clément : moment complice et tendres mots

Le 9 janvier 2021, Alessandra Sublet a posté sur Instagram un message très remarqué. En effet, l'animatrice de 44 ans n'a pas oublié de souhaiter un bon anniversaire à... son ex Clément Miserez ! Via sa story, la jolie brune a même opté pour une photo confirmant sa belle complicité avec le producteur de cinéma. Sur l'image, les parents de Charlie (7 ans) et Alphonse (5 ans) profitent d'une séance de plongée, laquelle date peut-être de leurs dernières vacances à St-Barth. Alessandra Sublet accompagne cette publication des doux mots suivants : "Ex-mari tout terrain, super papa, super producteur. Happy you mon Clem".

L'entente est donc assurément toujours au beau fixe entre Alessandra et Clément. Fait très rare dans la vie d'un couple qui se sépare. Mais comme le confiait l'animatrice dans les colonnes de Paris Match en 2019 : "Nous avons mieux réussi notre divorce que notre mariage". Elle revenait à cette époque sur les raisons de leur rupture, après sept ans d'amour et six ans de mariage. Selon elle, ils ne "s'aimaient pas de cet amour qui fait tenir certains couples". Et, plutôt que de "tomber dans le travers de la tromperie", ils ont préféré prendre des chemins différents. "On a eu l'intelligence de se dire qu'on avait autre chose à vivre. Cette honnêteté a un prix. On est passés tous les deux par des moments très difficiles, mais ça en valait vraiment la peine", révélait-elle encore.

Cette rupture signait alors la fin d'un second mariage pour Alessandra Sublet, laquelle a une première fois été unie à Thomas Volti de 2008 à 2010. Pas question pour autant de renoncer à l'amour, bien au contraire. Elle s'épanouit d'ailleurs depuis bientôt deux ans auprès de Jordan Deguen, un passionné d'art de treize ans son cadet. La figure de TF1 et lui ont eu le coup de foudre en 2019 mais ce n'est qu'à l'été 2020 que leur relation a été officialisée sur la Toile. Et qu'importe les critiques pour Alessandra Sublet, laquelle est "plus que jamais heureuse". "À 44 ans, j'ai tout ce dont je n'aurais peut-être jamais rêvé avoir. Donc oui, ça va bien, même très bien", déclarait-elle il y a quelques mois pour Télé Loisirs.