Alessandra Sublet à Saint-Barth' avec son ex, son chéri prêt à la rejoindre

Arthur, Mareva Galanter et leur fille Manava (5 ans) ont quitté Paris pour Tahiti, où ils partagent de doux moments avec la famille de la belle Miss France 1999. De son côté, Alessandra Sublet s'est envolée pour Saint-Barthélémy retrouver son ex-mari Clément Miserez. C'est à quatre, avec ses enfants Charlie (8 ans) et Alphonse (6 ans), et sur l'île paradisiaque des Caraïbes qu'ils vont fêter Noël, avec les parents d'Alessandra qui résident sur place. Loin de l'amoureux de l'animatrice Jordan Deguen, ou presque...

En novembre 2018, après six ans de mariage et deux bébés, Alessandra Sublet et Clément Miserez annonçaient leur séparation. Depuis, le couple est resté en bons termes. Preuve en est qu'ils profitent ensemble du soleil et de l'eau transparente de Saint Barth' en cette fin d'année 2020, des photos publiées dans le magazine Closer, où Alessandra Sublet, sublime en bikini rouge, défile aux côtés de son ex-amoureux et leurs enfants.

Alessandra Sublet à Saint Barth' en famille, Jordan arrive

Visiblement heureuse de ces retrouvailles à quatre, Alessandra Sublet n'en oublie pas moins son beau Jordan, de treize ans son cadet, et avec qui elle file le parfait amour depuis plusieurs mois. Mais la séparation ne sera que de courte durée. En effet, toujours d'après les informations de nos confrères de Closer, si le jeune et charmant Jordan Deguen passe Noël à Paris, il devrait rejoindre sa belle à Saint-Barthélémy dès le 27 décembre prochain, au lendemain du départ de Clément Miserez.

Rappelons que ce n'est pas la première fois depuis leur divorce qu'Alessandra Sublet et son ex-mari se retrouvent avec leurs enfants pour les fêtes. En décembre 2018 déjà, soit quelques semaines à peine après leur rupture, le duo passait quelques jours ensemble, toujours sur l'île qui leur est chère. Une relation "particulière", comme l'expliquait elle-même la belle brune de 44 ans devant les caméras de TF1.

Aujourd'hui, elle jongle entre sa vie de famille, elle qui tient à l'équilibre de ses enfants, et sa nouvelle vie avec son compagnon. Il y a Clément, l'ex et Jordan, le nouvel amour. Et tout semble rouler ainsi !