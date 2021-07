Alessandra Sublet "ridée, défraichie" et "à vomir" : critiquée après une photo, elle réagit

Etre une célébrité, c'est accepter de recevoir parfois certaines critiques sur son mode de vie ou son physique. Alessandra Sublet ne le sait malheureusement que trop bien. Après avoir posté une photo d'elle et d'un ami proche, la belle brune de 44 ans a découvert un commentaire négatif sur son apparence. Et elle n'a pas tardé à répondre.

L'heure des vacances a sonné pour Alessandra Sublet. La présentatrice de C Canteloup ou Duos Mystères profite d'un repos bien mérité en compagnie de certains de ses proches. Le 14 juillet par exemple, elle a posté une photo avec son ami, le producteur de télévision Pierre-Antoine Capton, à Cannes semble-t-il. On peut découvrir le duo à la plage, tout sourire. La maman de Charlie (9 ans) et Alphonse (6 ans) porte un jean et un petit haut rouge. Au naturel, elle rayonne.

Pourtant, un internaute s'est permis un commentaire sur son physique après avoir découvert le cliché ensoleillé. "Waouh pour votre âge vous êtes super ridée. Stoppez le soleil et vite, car vous allez le regretter dans dix ans", a commenté l'une de ses abonnées. Une critique à laquelle Alessandra Sublet a souhaité réagir en postant : "Je fais ce que je veux." Une autre personne est allée encore plus loin en lui disant qu'elle a le visage "ridé et défraichi" et qu'elle est "à vomir". Elle a pu compter sur d'autres abonnés pour prendre sa défense face à ces attaques honteuses.