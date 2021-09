Alessandra Sublet, son fils Alphonse est une graine de champion : rare et craquante vidéo

Alessandra Sublet et Clément Miserez ont également eu une petite fille prénommée Charlie et âgée de 8 ans. C'est le producteur et réalisateur qui a aujourd'hui leur garde à temps plein depuis le déménagement à l'autre bout du pays de leur mère. Une décision qui lui a valu de nombreuses critiques.

"Quand j'ai décidé de m'installer dans le Sud, certains de mes amis m'ont dit : 'Mais tu laisses les gamins avec leur père ?' Limite mère indigne. Est-ce qu'on va dire ça à un homme ? Eh bien non, je vais vivre ma vie et la partager une semaine sur deux avec eux, sachant qu'ils ont la liberté de venir quand ils le souhaitent. Mais j'ai besoin d'avoir des moments à moi. Et ça ne fera pas d'eux des enfants malheureux", se défendait-elle lors d'une interview pour ELLE en mai dernier.