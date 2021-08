Alessandra Sublet et son ex-mari Clément Miserez : une photo provoque un échange de taquineries...

Jalouse, Alessandra Sublet ? La présentatrice de 44 ans, divorcée du réalisateur Clément Miserez depuis 2018, a gardé des liens très forts avec lui. Malgré leur séparation, les parents d'Alphonse et Charlie (7 et 9 ans) sont restés bons amis, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, celle qui anime C'est Canteloup sur TF1, n'a pas manqué de taquiner son ex-conjoint !

En effet, Clément Miserez a partagé un cliché de lui en noir et blanc. Souriant, cheveux plaqués en arrière et torse nu, il fait preuve de beaucoup d'autodérision dans sa légende. "Quand tu joues au beau gosse", écrit-il sous la photographie. Il n'en fallait pas plus pour qu'Alessandra Sublet vienne lui lancer une pique ! "Bonjour à vous mesdemoiselles ! Il a 2 enfants adooooooorables, 2 tout petits chiens très bien élevés et discrets et une ex-femme adorable", note l'animatrice télé avec ironie. Clément Miserez, amusé, a rétorqué : "Ok, je peux aussi donner le nom des prochains Mask Singers !"