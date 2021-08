Alessandra Sublet a fait "une croix" sur le mariage : drôle de mise au point sur son avenir sentimental

Elle a plus tard dit "oui" au producteur Clément Miserez, avec qui elle a accueilli un garçon, Alphonse (5 ans), et une fille, Charlie (7 ans). Mais après sept ans d'amour et six ans de mariage, là encore, Alessandra Sublet a retrouvé son célibat, toujours en douceur. Les deux ex sont même restés très complices, allant jusqu'à accepter de se confiner ensemble au printemps 2020 pour le bien de leurs enfants.