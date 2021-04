Alessandra Sublet, ses ex Jordan Deguen et Clément Miserez... Des ruptures en douceur...

Alessandra Sublet, c'est un peu la bonne copine qu'on aimerait tous avoir. Même ses ex-compagnons ne semblent pas parvenir à s'en éloigner trop longtemps. En effet, alors qu'on vient d'apprendre par nos confrères de Voici que l'animatrice de TF1 a mis un terme à sa relation avec Jordan Deguen, il est possible d'espérer qu'une belle amitié perdure entre les deux ex. "Ils se sont séparés en bons termes, avant que leur couple ne s'abîme. Ils sont hyper tristes de cette rupture, mais la tendresse est intacte", a d'ailleurs confié une source.

Rien de bien étonnant lorsqu'on sait qu'Alessandra Sublet a pour habitude de ne pas quitter ses ex en étant fâchée. Ce fut le cas avec ses deux premiers maris, Thomas Volpi et Clément Miserez. Le premier, elle l'a épousé en 2008 mais la lune de miel a été de courte durée puisqu'un an après seulement, c'était déjà la rupture pour le couple. Un échec sentimental qui n'a pas du tout entaché leur relation. "J'ai vécu quatre années formidables avec mon ex-mari, et se séparer est la meilleure chose que nous ayons faite. Nous avons des rapports extraordinaires et partageons la garde de Max, le chien, qu'aucun de nous n'était prêt à céder ! Je pense que c'est mieux de s'être séparé avant d'avoir des enfants", confiait-elle à Paris Match en 2010.

Des enfants en revanche, elle en a eu avec son deuxième époux, le producteur Clément Miserez. Le couple a accueilli un garçon, Alphonse (5 ans), et une fille, Charlie (7 ans). Mais après sept ans d'amour et six ans de mariage, là encore, Alessandra Sublet retrouve son célibat, sans aucun fracas. "On a mieux réussi notre divorce que notre mariage", a-t-elle reconnu pour Paris Match en 2019. Depuis, l'animatrice et Clément Miserez apparaissent toujours très complices, s'adressant de tendres mots de temps à autres. Ils ont même accepté de se confiner ensemble au printemps 2020 pour le bien de leurs enfants.

Alessandra Sublet a donc le chic pour rester amie avec ses ex. "Je n'ai jamais dit que j'étais faite pour être en couple 24 heures sur 24. Ce n'est pas ma faute s'ils ont voulu me marier à chaque fois !", a-t-elle lâché avec humour en 2019 dans les pages de Paris Match. Jordan Deguen n'aura quant à lui pas eu le temps de tenter sa chance...