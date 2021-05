Alessandra Sublet séparée de Thomas Volpi : elle revient sur son premier divorce

Alessandra Sublet a toujours prouvé qu'elle faisait fi des critiques. Surtout lorsqu'il s'agit de ses choix sentimentaux. On l'a encore constaté récemment avec son histoire d'amour avec Jordan Deguen, de treize ans son cadet. Car quand Alessandra Sublet aime, elle est prête à tout ! Avant Jordan, l'animatrice de 44 ans a d'ailleurs été mariée à deux reprises. La première fois fut avec Thomas Volpi, qu'elle a épousé en 2008. Une union express puisque moins d'un an après seulement, c'était déjà la rupture pour le couple. Transparente sur le sujet, Alessandra Sublet l'évoque dans son nouveau livre J'emmerde Cendrillon, attendu en librairie le 27 mai prochain.

En pleine promotion, la jolie brune a dévoilé en avant-première une page consacrée à son divorce via sa story Instagram ce mardi 11 mai 2021. "Tribunal de Paris. Juin 2009. Premier divorce", titre-t-elle ce chapitre. Et de relater : "J'ai rendez-vous. Et ce rendez-vous, j'ai été mise en garde, ne peut souffrir un quelconque retard. Je m'arrête une seconde en haut de l'escalier monumental du tribunal : c'est beau. Presque aussi classieux que l'église anglicane où j'ai dit 'oui' quelques mois auparavant."

Alessandra Sublet pointe du doigt ensuite la mauvaise et peu pratique logistique d'un tribunal. "C'est un vrai labyrinthe ! (...) C'est quoi l'idée ? Tu divorces que si tu trouves la bonne porte, que si tu prouves que t'es pas trop bête pour dénicher le bon bureau ?", écrit-elle cash.

Un premier divorce qui l'a marqué. Mais malgré tout, Alessandra Sublet est toujours restée en bons termes avec son ex Thomas Volpi. "J'ai vécu quatre années formidables avec mon ex-mari, et se séparer est la meilleure chose que nous ayons faite. Nous avons des rapports extraordinaires et partageons la garde de Max, le chien, qu'aucun de nous n'était prêt à céder ! Je pense que c'est mieux de s'être séparé avant d'avoir des enfants", confiait-elle à Paris Match en 2010. Alessandra Sublet a par la suite redonné une chance au mariage avec le producteur Clément Miserez. Le couple a accueilli un garçon, Alphonse (5 ans), et une fille, Charlie (7 ans). Mais après sept ans d'amour et six ans de mariage, ils se sont séparés.