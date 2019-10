Alex Beaupain explique pourquoi il refuse d'avoir des enfants

Alex Beaupain est de retour dans les bacs depuis le 4 octobre 2019 avec son nouvel album, Pas plus le jour que la nuit. En écoutant ses mots, en décryptant la tracklist et les thématiques abordées, difficile de ne pas s'inquiéter un chouïa pour le chanteur de 44 ans qui dévoile encore davantage sa part d'ombre. Il faut dire que la vie ne l'a pas épargné... et que lui compte bien épargner la vie aux futures générations. Devenir père n'est pas une option pour lui. "C'est trop tard. Je ne voudrais pas avoir des enfants qui auront 20 ans quand j'en aurai 65, explique-t-il à Paris Match. Pour certains, ça se passe très bien, mais pour moi qui suis un garçon tellement égoïste, à quoi bon ? Avoir un enfant, c'est accepter de s'occuper de quelqu'un d'autre que de soi-même."

"J'ai été beaucoup contraint par la mort de ceux que j'aimais. J'ai pensé : 'Comme la vie est absurde, alors après moi le déluge.'" Effectivement, l'entourage d'Alex Beaupain s'est cruellement décimé et ce de manière très abrupte. Sa petite amie, Aude, est morte à l'âge de 26 ans. Quant aux parents de l'artiste, ils sont décédés, le laissant orphelin il y a cinq ans. "Mon angoisse de l'oubli vient aussi du fait que j'ai perdu des personnes qui me sont proches, analyse-t-il. Avec le temps, tu oublies leur voix, leur visage. Mais les moments qu'on a passés avec ces gens sont des événements que l'on n'occulte pas. J'ai même la chance de pouvoir écrire dessus." C'était entre autres la ligne directrice de son album, Loin, sorti en 2016.

La blessure a été vive très longtemps

C'est sans doute sa manière de faire survivre son entourage. Car les choses auraient pu être tout autres. Amoureux fou d'Aude, très jeune, Alex Beaupain a été privé d'un pan de sa vie, peut-être même de la mère de ses enfants. En deuil de sa moitié, pudique, il avait d'ailleurs hésité à s'autoriser à aborder le sujet "Je ne voulais pas en parler avant : la blessure a été vive très longtemps. Et je ne voulais pas me servir de sa mort comme d'un argument promotionnel." Comme quoi, il a eu raison d'ouvrir son coeur...

Retrouvez l'interview intégrale d'Alex Beaupain dans le magazine Paris Match, numéro 3675, du 10 octobre 2019.