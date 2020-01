Alex Ramirès en couple : "Les relations passionnelles sont tentantes"

Repéré sur la Toile pour ses vidéos Low Cost parodiques puis à la télé dans l'émission Quotidien, le sympathique humoriste Alex Ramirès poursuit tranquillement sa carrière sur scène avec un spectacle frais et divertissant intitulé Sensiblement viril. Il a accordé une interview à Public.

Interrogé sur son homosexualité, un des sujets majeurs de son spectacle, Alex Ramirès en a présenté une image positive, loin des clichés. "J'adorerais avoir une vie complètement délurée à enchaîner les conquêtes, mais non ! Même si les relations passionnelles sont tentantes, dans les faits, je suis plus pour une relation complice. C'est moins glamour, certes, mais c'est bien plus reposant et avec mon métier qui va à cent à l'heure, ça me fait du bien d'avoir une stabilité... bien que je ne puisse pas m'empêcher de critiquer ce genre de relations !", a-t-il confié.

En octobre 2018, interrogé par Purepeople.com, il parlait déjà de la fidélité, un autre thème de son spectacle. Il déclarait alors : "Le couple est un bain et je dis que ça ne me dérangerait pas de prendre des douches. C'est-à-dire de peut-être aller voir ailleurs. Je dirais que j'adore l'eau, tout simplement."

Le séduisant humoriste de 30 ans, en couple avec son copain depuis "plus de quatre ans", admet être "obligé de se plaindre" de son couple "tous les trois mois" à cause "de la routine qui s'installe". En interview avec Purepeople, Alex Ramirès dévoilait déjà qu'avec lui "le couple c'est sport". Toutefois, pour entretenir la flamme, il n'est pas à court d'idées et, lors de son interview, il expliquait ainsi qu'un rendez-vous idéal c'était notamment d'aller "dans un endroit qu'on connaît ni l'un ni l'autre". Il sait ce qu'il lui reste à faire.

L'interview d'Alex Ramirès est à retrouver dans Public, dans les kiosques le 3 janvier 2020.

Thomas Montet