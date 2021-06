Alexandra (Koh-Lanta), sa fille "aveuglée" par un choc : nouvelle opération à venir

Lana (3 ans), l'une des filles d'Alexandra, n'en a malheureusement pas fini avec ses problèmes de santé. Le 1er juin 2021, la gagnante de Koh-Lanta 2020 a annoncé une mauvaise nouvelle à ses abonnés en story Instagram.

Ce matin, l'ancienne aventurière de TF1 a révélé que sa fille avait un rendez-vous médical. Ce n'est que quelques heures plus tard que les internautes ont découvert qu'elles s'étaient rendues chez le dentiste. "On est allées chez le dentiste ce matin avec Lana. C'était son rendez-vous pour voir si tout allait bien. Il faudra certainement la revoir quand elle aura 6 ans, parce qu'elle aura besoin de plus de place dans la bouche", a-t-elle expliqué.

Après quoi, Alexandra a révélé que Lana devrait subir une nouvelle opération au niveau de l'oeil : "Sinon, on a appris aussi récemment qu'on devrait la réopérer par rapport à son glaucome. Je vous avais déjà parlé de ses problèmes au niveau de l'oeil. Elle a déjà eu pas mal de chirurgies pour la cataracte, le glaucome. On lui a aussi fait du laser récemment. Elle s'était aussi pris un coup dans l'oeil donc on a dû le traiter. Et finalement il va falloir refaire la chirurgie qu'on avait faite quand elle avait quelques semaines." En légende de sa vidéo, la belle brune a précisé que "la pression de son oeil est encore trop élevée" et que son choc à l'oeil l'a faite saigner et "l'a aveuglée". Mère et fille devront donc se rendre prochainement dans un hôpital parisien afin de soigner Lana. Un nouveau coup dur pour Alexandra et la soeur de Fafali.

En février dernier déjà, la jeune maman confiait que Lana devrait sans doute subir une nouvelle opération à cause de la tension élevée qui abime son nerf optique. Et en septembre dernier, Alexandra révélait à Télé Star : "Ma deuxième fille a eu beaucoup de problèmes de vue dès sa naissance. Un problème congénital qui a dégénéré en glaucome. On l'a hospitalisée 11 fois en deux ans. Elle a eu 7 opérations de l'oeil. Aujourd'hui, elle va mieux et reste suivie."