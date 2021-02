Alexandra (Koh-Lanta), sa fille malade : visite à l'hôpital et 8e opération en vue

Lana, la petite fille d'Alexandra, n'en a malheureusement pas terminé avec sa maladie. Le 3 février 2021, la gagnante de Koh-Lanta 2020 a révélé qu'elle s'était de nouveau rendue à l'hôpital avec la fillette. Et les résultats ne sont pas ceux qu'elle espérait.

C'est une story qui a, à coup sûr, attristé les abonnés d'Alexandra. La jeune maman 32 ans a révélé qu'elle était à l'hôpital avec la petite Lana. "On est à l'hôpital pour une anesthésie générale de contrôle des yeux de ma petite héroïne Lana", a-t-elle écrit en légende d'une vidéo de sa fille en train de contempler un mur sur lequel étaient dessinés des super-héros.

Une fois de retour chez elle, la Lyonnaise a donné des nouvelles de Lana. Et elles n'étaient pas bonnes. "On a fait le contrôle de Lana pour vérifier sa cataracte congénitale et la pression de son oeil dû au glaucome. Ca fait plus de six mois que l'hospitalisation était repoussée à cause de la Covid. Les dernières fois, la pression de son oeil était plutôt stable. Mais là j'ai appris qu'elle était un peu trop élevée et que ça abimait son nerf optique. On va devoir recommencer une opération rapidement", a confié Alexandra. Et elle en a profité pour pousser un petit coup de gueule : "Après ce qui me choque, c'est l'énorme manque de médecins spécialisés dans ce domaine et le manque de matériels des hôpitaux qui doivent se prêter entre eux." Espérons pour sa petite tête blonde que tout se passera pour le mieux.

Ce n'est pas la première fois qu'Alexandra évoque la maladie de Lana. Début septembre, Alexandra a raconté à Télé Star : "Ma deuxième fille a eu beaucoup de problèmes de vue dès sa naissance. Un problème congénital qui a dégénéré en glaucome. On l'a hospitalisée 11 fois en deux ans. Elle a eu 7 opérations de l'oeil. Aujourd'hui, elle va mieux et reste suivie."