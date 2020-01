Alexandra Rosenfeld maman : pause douceur avec sa fille Jim

Le bonheur est à son comble pour Alexandra Rosenfeld. Le 3 janvier dernier, elle accueillait avec son compagnon Hugo Clément une petite fille qu'ils ont prénommée Jim. De retour chez elle depuis quelques jours, l'ancienne reine de beauté profite des premiers jours du nourrisson et ne résiste pas à l'envie de partager sa joie avec sa communauté. Mercredi 8 janvier, la jolie blonde de 33 ans a donc posté une nouvelle photo de Jim lovée dans ses bras.

Dans une tenue très décontractée, Alexandra Rosenfeld, un sourire éclatant sur les lèvres, prend la pose face à son jardin illuminé par un doux rayon de soleil. Une belle image qu'elle légende tendrement : "Ma plus belle tenue. Jour 5." En un rien de temps, les internautes ont été charmés par le cliché et n'ont pas manqué de le faire savoir en commentaires. "Je fonds", "La vraie vie de maman !", "Trop belle Alex, maman douceur", "Habillée du plus beau des sourires", peut-on lire. Certains constatent même que la jeune maman a déjà retrouvé son physique zéro défaut. "Waouh à 5 jours après avoir accouché, vous avez déjà retrouvé quasiment votre silhouette avant la grossesse, je vous dis chapeau."

La veille, Alexandra Rosenfeld mettait en vedette son chéri Hugo Clément sur le réseau social. Heureux papa face à sa fille, le journaliste de 30 ans y est alors qualifié de "gâteux" par sa chère et tendre qui se montre toujours aussi taquine envers lui. Pour rappel, Jim est le premier enfant du couple qui s'est pacsé en début d'année 2019. En revanche, il s'agit de la deuxième fille d'Alexandra Rosenfeld après Ava, née d'une précédente union. Cette dernière est d'ailleurs elle aussi déjà fan de sa petite demi-soeur. "C'est la plus heureuse. Elle est adorable, c'est un amour. Tous les matins, elle vient faire un bisou sur le ventre et elle dit bonjour au bébé. C'est la plus heureuse de devenir une grande soeur, et je suis sûre que ce sera une grande soeur formidable", révélait la jeune femme durant sa grossesse.