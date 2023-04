Alexandre Debanne séparé de Véronika Loubry : les rares photos d'eux plus amoureux que jamais

Ils se sont aimés quelques années mais on l'oublierait presque ! Heureusement, des photos de ce couple mythique existent encore pour nous le rappeler. On parle ici d'Alexandre Debanne et Veronika Loubry. Dans les années 1990, les deux animateurs télé se sont fréquentés, et de manière très publique.

En effet, inséparables l'un de l'autre, ils régalaient la presse people à l'époque avec leurs sorties à deux à des événements tels que Roland Garros, en 1994, à Saint-Tropez ou à Paris. Impossible alors de passer à côté de ce jeune et attractif duo. Toujours bras dessus, bras dessous ou en train d'échanger des baisers (voir notre diaporama), Alexandre Debanne et Veronika Loubry ont assurément marqué les esprits. C'est en 1996 qu'ils ont décidé de se séparer.

Les chemins différents des deux ex

Chacun a depuis tracé son chemin de son côté. Veronika Loubry, qui a été révélée dans les années 1990, présentant notamment Star et Couronnes et Star News sur M6, s'est tournée vers la comédie un temps. Elle a par exemple joué Laurence dans les épisodes 9 à 12 du Miracle de l'amour, et a tenu le premier rôle dans Paradis d'enfer en 1997. En 2005 , elle a participé à la deuxième saison de La Ferme célébrités et, par la suite, elle est devenue créatrice de vêtements pour enfants et femmes enceintes, sous la marque Double V. Depuis, elle s'est lancée dans la photographie et dans "l'influence" sur Instagram.

Côté coeur, Veronika Loubry a été mariée de 1997 à 1999 au véliplanchiste Robert Teriitehau. Après leur divorce, elle s'est remariée en 2002 à l'ancien footballeur Patrick Blondeau, avec qui elle a deux enfants : une fille, Thylane (née en 2001), et un garçon, Ayrton (né en 2007). Le couple divorce en 2016. Elle partage depuis plusieurs années sa vie avec Gérard Kadoche.

Quant à Alexandre Debanne, qui fête ses 63 ans ce 8 avril 2023, il a été l'une des grandes gloires du petit écran pendant longtemps. Sur TF1, il a animé Des clips dans mon 4 heures, puis Multitop sur M6, avant de revenir sur la première chaîne avec Vidéo Gag (1990-1996) et La Roue de la fortune (1993-1994). Alexandre Debanne décide ensuite de se consacrer à ses passions autour des voyages et des sports. De 2007 à 2008, il a fait son retour à la radio pour animer Debout Les Chéries sur Chérie FM, puis l'émission Face au danger sur Virgin 17 en 2009. Depuis, il se fait beaucoup plus rare. Concernant sa vie privée, Alexandre Debanne se veut discret mais on sait qu'en 2001, il a accueilli un fils nommé Léo, dont la mère est Virginie.