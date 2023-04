"Ça nous est tombé dessus" : Comment Veronika Loubry et son compagnon ont découvert la maladie dont il souffre

Ce lundi 3 avril, sur son compte Instagram, Veronika Loubry a révélé que son compagnon Gérard Kadoche se bat contre un cancer. C'est donc une douloureuse étape qui attend le couple mais la mère de Thylane et Ayrton, nés de sa précédente relation avec l'ex-footballeur Patrick Blondeau, compte bel et bien le soutenir comme il se doit. "C'est un nouveau combat qui va s'engager (...) Je vais combattre, je ne vais pas me battre, c'est mon amoureux qui va se battre (..) C'est ma vie, c'est mon homme, c'est tout pour moi...", a-t-elle déclaré à sa communauté. Elle a également expliqué vouloir s'inspirer de "milliers et milliers de femmes (qui) se battent" chaque jour. Cela lui donne envie de "s'engager encore plus dans des causes".

Dans une autre story, l'animatrice est revenue sur la manière dont elle et son compagnon ont pris connaissance de cette triste nouvelle. "Ça nous est tombé dessus. Il était en pleine forme", a-t-elle raconté, en précisant que son amoureux venait de faire une prise de sang pour le cholestérol. "J'ai voulu tout lâcher, tout abandonner.. Il m'a dit ' si tu fais ça, c'est moi qui vais pas être content'. Il me donne la force et le courage...Alors parfois je vais craquer. Tout à l'heure, j'étais dans ma forêt, j'ai hurlé de douleur. Et après, pour lui, parce qu'il veut me voir avec le sourire, je vais être avec lui. Il y'aura des moments durs, mais il va se battre mon homme ! Et dans dix ans ans, il sera là !", a-t-elle également ajouté, entre chagrin et optimisme.

Nous traversons une épreuve difficile

Pour rappel, c'est il y a quelques jours que Véronika Loubry a partagé son immense tristesse à ses abonnés, tout en restant très flou sur la situation. Elle demandait alors à sa communauté de comprendre pourquoi elle sera désormais moins présente que d'habitude sur les réseaux sociaux : "Nous traversons une épreuve difficile, nous avons besoin d'être en famille, de nous réunir, d'être ensemble. C'est pour ça que je vais vous demander un peu d'indulgence. (...) Je n'aurais jamais cru faire ce genre de petite vidéo. Vous savez aussi que j'ai pleuré pour plein de choses. Cinq jours de larmes... Après on arrive plus à pleurer il paraît, ce n'est pas vrai."

Et c'est hier seulement qu'elle annonçait la mauvaise nouvelle, sans encore dévoiler la maladie contre laquelle se bat Gérard Kadoche : "Mes instamis, afin d'éviter toute confusion, je vais me battre au côté de mon amoureux, mon socle, mon roc, mon lion, mon double qui lui, va se battre pour combattre la maladie. Pour lui, je serai forte". On espère que cette mauvaise période ne sera bientôt qu'un lointain souvenir pour elle et son amoureux !