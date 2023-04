"Pour lui je serai forte" : Veronika Loubry anéantie par une "épreuve difficile", son homme concerné

La vie est faite de bonnes et de mauvaises surprises. Malheureusement, Veronika Loubry est en train de traverser l'une des pires épreuves de son existence. Il y a quelques jours, elle prenait la parole sur Instagram, défaite du beau sourire qui la caractérise en temps normal. C'est même en larmes qu'elle s'adressait à sa communauté dont elle est très proche et à qui elle devait expliquer son silence : "Nous traversons une épreuve difficile, nous avons besoin d'être en famille, de nous réunir, d'être ensemble. C'est pour ça que je vais vous demander un peu d'indulgence. (...) Je n'aurais jamais cru faire ce genre de petite vidéo. Vous savez aussi que j'ai pleuré pour plein de choses. Cinq jours de larmes... Après on arrive plus à pleurer il paraît, ce n'est pas vrai."

Consolée par sa fille Thylane Blondeau, Veronika Loubry n'en avait pas dit plus après avoir évoqué un combat et un retrait plus important dans ses projets professionnels. Impossible pour les nombreux fans qui la suivent de ne pas s'inquiéter en découvrant leur idole dans une telle situation et aussi anéantie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a fini par lever le voile sur l'origine de ce mal être qu'elle ne pouvait pas masquer plus longtemps.

En story Instagram (voir notre diaporama), Veronika Loubry s'est de nouveau exprimée, voulant rassurer les internautes qui se faisaient beaucoup de souci pour elle : "Mes instamis, afin d'éviter toute confusion, je vais me battre au côté de mon amoureux, mon socle, mon roc, mon lion, mon double qui lui, va se battre pour combattre la maladie. Pour lui, je serai forte" fait-elle savoir. Gérard Kadoche, son compagnon depuis près de sept ans, est donc atteint d'une maladie dont Veronika Loubry n'a pas dévoilé l'origine. Quelle qu'elle soit, Gérard Kadoche peut être sûr d'une chose : il ne peut pas être plus entouré d'amour que ce qu'il est actuellement.