Thylane Blondeau collée serrée à son boyfriend Ben Attal : virée à trottinette en Italie, le couple vit la dolce vita

Bien plus jeune, Thylane Blondeau était élue plus belle petite fille au monde. Les années passent mais prouvent que ce classement avait raison. À 21 ans, la jeune femme, fille de Véronika Loubry et de l'ancien footballeur Patrick Blondeau, est devenue mannequin et enchaîne les contrats avec les grandes marques. Elle a récemment défilé pour le créateur de lingerie Etam, a aussi été retenue pour le show Carine Roitfeld organisé au Qatar en marge de la Coupe du monde de football organisée au mois de décembre. Ces derniers jours, elle a prêté sa silhouette à la marque Fendi ce mercredi 22 février.

Si la Fashion Week a mis Paris en effervescence pendant plusieurs jours, c'est désormais au tour de Milan d'accueillir le milieu de la mode. Impossible pour Thylane Blondeau de ne pas assister à un tel événement, elle qui évolue depuis maintenant plusieurs années dans le milieu et qui défilait donc pour l'une des grandes marques du pays. Mais le mannequin n'a pas fait que travailler et a joint l'utile à l'agréable en conviant son boyfriend, Ben Attal, avec elle.

Les amoureux, ensemble depuis près de trois ans, ne se lâchent pas d'une semelle quand leurs emplois du temps le permettent. Alors c'est ensemble qu'ils ont goûté aux joies de la vie milanaise, entre cafés, amour, visite et virée en trottinette. Le couple s'est immortalisé en story Instagram (voir notre diaporama) sur l'un des engins en service dans la ville. Et c'est très collée serrée que Thylane Blondeau se tient derrière son amoureux.

De vrais globe-trotteurs

Thylane Blondeau et Ben Attal ont la belle vie. En plus d'être amoureux, ils ont la chance de pouvoir parcourir le monde pour les besoins de leur métier ou par simple plaisir. C'est parfois dans des décors paradisiaques que les tourtereaux s'affichent sur les réseaux sociaux. Londres, Ibiza, Dubaï, Marrakech... L'amour n'a pas de frontière pour Ben Attal et Thylane Blondeau et on leur souhaite que cela dure le plus longtemps possible.