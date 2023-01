Fashion Week : Élodie Frégé séduisante et complice avec Helena Noguerra, divine en mini-robe

La Fashion Week Haute Couture se poursuit à Paris, avec de nouveaux défilés au programme ! Mardi 24 janvier, ce fut au tour de la maison On Aura Tout Vu de dévoiler sa collection pour les saisons printemps-été 2023. C'est au Paradis Latin, dans le 5e arrondissement de la capitale, qu'a eu lieu ledit défilé auquel ont assisté plusieurs people.

Les photographes présents à l'événement ont notamment pu immortaliser les venues des danseurs Maxime Dereymez et Denitsa Ikonomova, de l'émission Danse avec les stars. La jolie brune se démarquait notamment dans une longue robe blanche moulante à col roulé. Cette dernière voulait sans doute être la plus belle pour faire honneur à la marque On aura tout vu qu'elle affectionne tout particulièrement. Et pour cause, ses créateurs Livia Stoianova et Yassef Samouilov sont bulgares comme elle ! Elle a ainsi eu le plaisir de prendre la pause avec l'un d'entre eux comme elle l'a dévoilé en story Instagram.

Elodie Frégé a également fait une apparition remarquée au défilé dans une robe noire séduisante aux finitions en dentelle. La jolie rouquine qui a récemment fait des révélations sur ses addictions a ainsi fait sensation et semblait ravie de croiser sur son chemin certaines personnalités publiques comme Helena Noguerra auprès de qui elle s'est montrée complice. La comédienne était elle aussi toute en beauté et stylisée dans une mini-robe noire accompagnée de cuissardes de la même couleur.

Slimane était par ailleurs de la partie, looké dans une tenue signée de la griffe On aura tout vu. Sur place, il a retrouvé sa grande copine, la chanteuse Anabel qui commence doucement mais sûrement à se faire un nom dans le milieu de la musique. Il fallait également compter sur les présences de Chantal Ladesou et son mari Michel Ansault, mais aussi de la créatrice de mode Chantal Thomass ou encore du champion du monde de muay-thaï et de kick-boxing Cyril Benzaquen. Toutes les photos des people sont à retrouver dans notre diaporama !

Après avoir débuté le lundi 23 janvier, la Fashion Week Haute Couture va continuer de faire rayonner Paris jusqu'au jeudi 26 janvier avec ses collections Printemps-Été 2023.