Chantal Ladesou : Ce cadeau totalement interdit que lui a fait son mari Michel Ansault

Chantal Ladesou se nourrit de son couple haut en couleurs avec Michel Ansault pour ses spectacles. L'humoriste de 74 ans née à Roubaix ne s'ennuie jamais avec celui qu'elle a épousé il y a des décennies et qui lui a donné trois enfants : Alix, décédé tragiquement dans un accident de voiture quand il avait 21 ans, Julien et enfin Clémence, comédienne comme sa maman.

Invitée avec Pierre Palmade et Hugues Aufray dans La boîte à secret le 28 octobre 2022, Chantal Ladesou a découvert de multiples objets dans la boîte disposée juste devant elle. Pimpante dans son jean taille haute, sa chemise blanche et ses escarpins roses fluo, celle qui a fait sensation en tant qu'enquêtrice incontrôlable dans la dernière saison de Mask Singer (TF1) s'est notamment retrouvée devant un bouquet de fleurs. Pas n'importe lequel, un bouquet d'oeillets rouges, l'occasion pour les milliers de téléspectateurs branchés sur France 3 de découvrir l'histoire liée à ces oeillets.

Un cadeau "terrible"

Face à Faustine Bollaert , qui récolte à chaque fois de très belles histoires personnelles de ses invités, Chantal à Ladesou a relaté ce jour où son mari lui a offert des oeillets, un cadeau maladroit puisqu'ils sont signes de malheur chez les comédiens. "Ca c'est terrible", a réagi l'humoriste lorsque sa boîte à secrets s'est ouverte. "On n'offre jamais des oeillets à une comédienne", a-t-elle ensuite rappelé, avant de replonger dans ses souvenirs. "Mon mari, la première fois que je vais jouer au boulevard avec Marthe Mercadier, c'était une pièce de Marcel Aymé au théâtre des variétés (Les Quatre vérités ndlr), il m'a offert un énorme bouquet d'oeillets", a raconté Chantal Ladesou, faisant bien rire Faustine Bollaert, hilare de cette maladresse pourtant si romantique et touchante. "Je n'ai plus travaillé pendant dix ans", a ensuite plaisanté Chantal Ladesou.

Dans la réalité, l'humoriste a bien continué à travailler et Michel Ansault, qu'elle avait rencontré chez Rank Xerox alors qu'elle était hôtesse de vente, ne se sont plus jamais quittés. Il est aujourd'hui son manager et c'est par amour pour elle qu'il s'est produit dans La boîte à secrets.

En effet, lors de cette belle soirée d'échange et de confidences, Chantal Ladesou a reçu de nombreuses surprises. Par elles, son mari est monté sur scène et a rejoint Didier Barbelivien pour interpréter la chanson Elle. Et que portait Michel Ansault à sa boutonnière, un oeillet rouge bien sûr !