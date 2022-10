Chantal Ladesou, maman de Clémence : photos de sa séduisante fille qui peut devenir plus célèbre qu'elle

Le gène du talent, elle l'a transmis à sa fille. En couple avec Michel Ansault, depuis qu'elle l'a rencontré alors qu'elle était hôtesse de vente chez Rank Xerox, Chantal Ladesou a eu le bonheur de devenir maman à trois reprises. Avec son cher et tendre, elle a accueilli Clémence, Julien et Alix - ce dernier est malheureusement décédé dans un accident de voiture à l'âge de 21 ans. Si ses enfants sont plus discrets que maman, jusqu'à présent, retenez bien leurs noms, et surtout celui de la fille unique de la comédienne.

Il semblerait effectivement que Clémence Ansault ait tout pour suivre la voie pavée par sa mère... et même pour la dépasser. Dès l'adolescence, la jeune fille s'est tournée vers l'acting. Elle a intégré le Studio Pygmalion en 2009 puis a choisi l'apprentissage de la réalisation en rejoignant l'EICAR. Si elle est à l'origine d'un court-métrage - L'homme au parapluie, en 2011 - et de deux spots publicitaires, et qu'elle a un temps été assistante réalisatrice, c'est son envie des planches qui l'a finalement remporté. En 2013, elle était à l'affiche de la pièce Un rôle pour deux actrices et demi au théâtre Montmartre Galabru de Paris. Elle a même donné la réplique à sa maman Chantal Ladesou, à plusieurs reprises.