Chantal Ladesou déchaînée dans Mask Singer : elle "roule une galoche" à l'un des personnages !

Ce mardi 6 septembre, un nouvel épisode de Mask Singer était diffusé sur TF1. L'enquête s'est poursuivie pour les quatre membres du jury Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc et Kev Adams. Après avoir déjà démasqué le Bébé, le Pain d'épices, le Génie ou encore le Koala, ces derniers ont réussi à percer les mystères de deux autres personnages. D'abord celui du Cobra, derrière qui se cachait la star internationale, mais aussi celui de la Souris.

En revanche, les enquêteurs étaient plutôt perdus lorsqu'il s'agissait de trouver l'identité de la star dans le costume de la Tortue. Chantal Ladesou est néanmoins restée persuadée d'avoir reconnu l'humoriste Anthony Kavanagh grâce aux nombreux indices déjà dévoilés. Pour s'en assurer davantage, la comédienne a eu l'opportunité de l'approcher sur le plateau et elle en a bien profité ! En effet, Chantal Ladesou s'est permise de le toucher d'un peu partout, de danser avec lui et même de l'embrasser. "J'ai mis la langue", a-t-elle blagué après coup. "J'ai vu et on a tous vu que vous avez mis la langue ma Chantal", a alors répliqué l'animateur Camille Combal, hilare. (Une séquence à découvrir dans notre diaporama).

Sur Twitter, les réactions ne se sont pas faites attendre après cette parenthèse plus ou moins romantique et surtout inattendue. "Chantal elle a juste tenté de voir si dans la gueule de la Tortue on voyait quelqu'un", "Chantal Ladesou qui roule une galoche à la Tortue. Je crois que même Camille Combal ne s'attendait pas à cela", "Non mais Chantal qui embrasse une Tortue...", s'étonnent-ils avec amusement.