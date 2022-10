La Boîte à secrets : Chantal Ladesou en toute simplicité face à Pierre Palmade et Hugues Aufray

À l'affiche de la pièce 1983, la comédienne Chantal Ladesou l'a joué sobre pour l'occasion en optant pour un jean et une chemise blanche. Elle a néanmoins apporté une touche de couleur avec ses lunettes rouges qu'elle ne quitte pas. Le chanteur Hugues Aufray apparaîtra quant à lui dans un total look noir pour accueillir les intervenants venus le célébrer et Pierre Palmade fera preuve d'élégance dans un costume bleu ciel. Comme le prouvent les photos de notre diaporama, une bonne ambiance règnera sur le plateau et les rires ne manqueront pas avec ce trio de joyeux drilles.

On imagine également que des séquences émotion sont à prévoir au cours de la soirée. Car, rappelons le principe du programme de la troisième chaîne : trois personnalités se réunissent autour de la présentatrice Faustine Bollaert. Face à chacune se trouve une boîte qui contient un objet qui rappelle à l'invité concerné un événement tout particulier de sa vie. Après avoir raconté le souvenir en question, une grande boîte située au milieu du plateau s'ouvre, avec le proche venu faire une surprise à l'intérieur.