Diaporama : Thylane Blondeau collée serrée à son boyfriend Ben Attal : virée à trottinette en Italie, le couple vit la dolce vita

Thylane Blondeau a eu un peu de travail ces derniers jours Thylane Blondeau - People au Club House NBA pour un match exhibition entre Tony Parker, Joakim Noah, Charles Leclerc, Pierre Gasly et Darko Peric à Paris. © Veeren/Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

Mannequin, la fille de Véronika Loubry et Patrick Blondeau a été sollicitée pour le défilé Fendi en marge de la Fashion Week de Milan ce 22 février. Thylane Blondeau - Soirée du Grand Dîner "Trophée Forbes" au Four Seasons Hôtel George V Paris le 30 septembre 2022. © Coadic Guirec - Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, GUIREC-BELLAK / BESTIMAGE

Mais la jeune femme de 21 ans n'était pas venue toute seule Thylane Blondeau et son fiancé Benjamin Attal lors du Grand Prix de Monaco 2022 de F1, à Monaco, le 29 mai 2022. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

Le couple a ensuite profité d'un peu de temps libre pour visiter la ville en amoureux Thylane Blondeau et Ben en virée trottinette à Milan © Instagram

Entre eux, ça roule toujours après trois ans d'amour ! Exclusif - Thylane Blondeau et son fiancé Benjamin Attal à la sortie du club GCSOBE après avoir célébré le Nouvel An avec des amis à Miami, Floride, Etats-Unis, le 1er janvier 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

Thylane Blondeau - People au Club House NBA pour un match exhibition entre Tony Parker, Joakim Noah, Charles Leclerc, Pierre Gasly et Darko Peric à Paris le 20 janvier 2023. © Veeren/Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

