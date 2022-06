Alexandre Debanne papa : rares photos de son fils Léo, un beau gosse qui mène la belle vie

Né en 2001, Léo, le fils d'Alexandre Debanne, est devenu un séduisant jeune homme de 21 ans. Beau gosse blond à la chevelure longue et sauvage et aux yeux bleus, le jeune homme a déjà un étonnant palmarès de voyages comme on peut le découvrir sur son compte Instagram.

Adepte du cigare en Corse, Léo a déjà voyagé dans de nombreux pays autour du globe et a fait toutes sortes d'activités sportives. Karting à Phnom Penh au Cambodge, visites culturelles à Rome, diners en bateau au Viet Nam, soirée du réveillon au Sri Lanka, escapades à Lisbonne, Barcelone, Paris et sorties en yacht ou journées festives à Saint-Tropez, promenades en ski à Serre Chevalier, spa à Genève en Suisse, le beau Léo n'en oublie pas pour autant son célèbre papa avec lequel il prend la pose sur un cliché capturé au Portugal.