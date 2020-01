Alexandre Devoise, sa femme victime d'un cancer: signe du destin dans Stars à nu

C'est une émission percutante et émouvante que TF1 diffuse vendredi 31 janvier 2020 : Stars à nu. Des célébrités ont accepté de se dénuder lors d'un show donné au Lido, dans le but de sensibiliser le public au dépistage du cancer du sein, de la prostate et des testicules. Afin de les aider, ils ont suivi des ateliers pour apprendre l'art de l'effeuillage ou pour être plus à l'aise sans vêtement. Ce soir, les téléspectateurs découvriront les hommes : Olivier Delacroix, Alexandre Devoise, Bruno Guillon, Franck Sémonin, Satya Oblette, Philippe Candeloro et Baptiste Giabiconi.

Après avoir suivi un cours de danse pour apprendre la chorégraphie ou avoir fait un shooting photo en tenue d'Adam afin d'être décomplexés avant le grand jour, Alexandre Devoise, Bruno Guillon, Satya Oblette et Chris Marques ont joué le jeu jusqu'au bout en acceptant de se faire dépister (les participants absents l'ont fait plus tard). Ils se sont rendus au cabinet d'un médecin appelé Alain Toledano. Et l'animateur de Chérie FM a eu une grosse surprise. Il en a profité pour faire une révélation sur son épouse Anca.

"Grosse surprise Toledano. C'est Toledano qui s'est occupé de mon épouse qui a eu son cancer du sein il y a deux ans. Ça veut dire beaucoup de choses, je rencontre le toubib qui s'est occupé de mon épouse. Je ne vais pas dire que pour moi la boucle est bouclée, mais c'est un signe", a-t-il expliqué. Avant que les candidats fasse l'examen, le docteur leur a expliqué comment cela se déroulait. Alexandre Devoise et ses acolytes ont donc appris qu'ils allaient être soumis à un toucher rectal. En cas de doute, on pratique une prise de sang pour doser une protéine appelée PSA. Dans le cas où elle est élevé, une biopsie est pratiquée. Le médecin a ensuite rappelé que si le cancer était détecté à temps, le patient pouvait être sauvé.