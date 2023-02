Ali Baddou (C l'hebdo) a été en couple avec une sublime actrice, une historie d'amour très préservée

Une fois les caméras éteintes, Ali Baddou se fait on ne peut plus discret. Pas du genre à évoquer ses histoires d'amour dans les médias où à s'afficher publiquement aux bras de sa compagne, le célèbre présentateur de l'émission C l'hebdo préfère rester discret. En octobre 2010 cependant, il commence à fréquenter l'actrice Charlotte Le Bon. Petit à petit, le couple commence à se dévoiler, notamment lors de grands évènements comme les César. Mais pas plus. Tous deux ont pris grand soin à préserver leur amour. Pour vivre heureux, vivons cachés...

C'est sur le plateau du Grand Journal de Canal+ que l'actrice et l'animateur se rencontrent pour la première fois. À l'époque engagée en tant que Miss Météo, Charlotte Le Bon succombe très rapidement au charme de son nouveau collègue, lui-même chroniqueur littéraire du programme. Ils se mettent en couple au bout d'un mois et dissimulent leur idylle pendant quelques temps. Leur rupture survient en 2016 après six ans de vie commune.

Des causes qui restent floues

Depuis leur séparation, Ali Baddou et Charlotte Le Bon n'ont plus jamais communiqué sur leurs histoires d'amour réciproques. S'ils ont retrouvé l'amour, ils n'en ont jamais informé les médias...

Quant aux causes de leur rupture, elles n'ont jamais été dévoilées non plus. Peut-être était-ce simplement des envies divergentes. Charlotte Le Bon avait dévoilé ne pas être prête à se marier, en 2014, dans les pages du magazine Paris Match. "Ce n'est pas une priorité, et puis je peux m'engager sans signer au bas d'un papier", affirmait-elle alors. Interrogée sur le fait de fonder sa propre famille, l'actrice avait également répondu par la négative. "Plus tard. Je suis encore trop jeune...", lâchait-elle.

Aujourd'hui, chacun poursuit son petit bonhomme de chemin. Charlotte Le Bon s'est lancée dans la réalisation et a sorti son premier long-métrage en décembre 2022. Quant à Ali Baddou, il continue d'animer C l'hebdo tous les samedis sur France 5 et ce, depuis 2017.