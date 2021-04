Alice Dona trompée par Laurent Boyer : ses maîtresses lui demandaient des conseils...

Entre Laurent Boyer et Alice Dona existe un amour inconditionnel. Mais en 2012, le couple avait surpris tout le monde en annonçant sa séparation. "Après trente-deux ans de vie commune, Laurent Boyer et moi avons eu besoin de reprendre notre souffle. C'est passé par un éloignement...", avait expliqué la compositrice.

Plus tard, elle ne cachait pas avoir beaucoup souffert des infidélités répétées de son compagnon, de 12 ans son cadet. Pour autant, entre l'ex-animateur de Fréquenstar et Alice Dona, il y a toujours eu beaucoup d'amour. "Je crois qu'on ne s'est jamais dit autant de fois qu'on s'aimait et c'est vrai, on le pense, a-t-elle confié dans L'Instant Deluxe sur Non Stop People. Mais c'est insupportable au quotidien, et puis il y a cette purée d'épée de Damoclès de 12 ans qui nous sépare".

Une différence d'âge qui a toujours été un frein à leur histoire. Surtout lorsque Laurent Boyer avaient des maîtresses plus jeunes. "Un homme, ça craque ! Il n'y a rien à faire, tous les mecs vont craquer à un moment ou à un autre", relativise aujourd'hui la mère de Raphaëlle Ricci. Et pour elle de s'amuser des situations dans lesquelles elle s'est retrouvée avec les nouvelles copines de Laurent Boyer : "Elles ont essayé de sympathiser avec moi. Elles me demandaient des conseils, 'Est-ce que c'est normal s'il est comme ça ? Ou s'il dort tard le matin ? Ou qu'il se couche à 3h du matin ?' Ça existe, c'est comme ça."

Les deux célèbres ex restent toutefois très attachés l'un à l'autre. "Si on lui pose n'importe quelle question sur moi, il va vous dire 'c'est la femme de ma vie et elle le restera' et c'est la même chose pour moi", a-t-elle conclu sur le sujet.