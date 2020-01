Alice Taglioni : Jeune maman taquine envers son amoureux Laurent Delahousse

Samedi 11 janvier 2020, Alice Taglioni révélait sur le plateau d'On n'est pas couché qu'elle était devenue maman pour la troisième fois. Sur France 5, mercredi 15 janvier, elle était une nouvelle fois invitée à la télévision pour faire la promo du film Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Dans C à vous, son récent accouchement a été remis sur le tapis et l'actrice en a aussi profité pour se moquer gentiment du papa : son chéri Laurent Delahousse...

Sur le plateau d'Anne-Elisabeth Lemoine, Alice Taglioni a pu visionner une séquence récente au cours de laquelle le médecin et populaire animateur Michel Cymes avait évoqué "le syndrome Delahousse", en référence à son regard de braise souvent moqué sur la Toile lors de ses interviews. Un regard de séduction qui porte carrément un nom scientifiquement puisqu'il est qualifié de "palpébral". Invitée à réagir, l'actrice de 43 ans a essayé d'esquiver... "C'est inconscient, on ne sait pas, hein. Moi je l'ai pas, non ?", a-t-elle d'abord réagi avant d'opter dans la foulée pour la carte de l'humour en parodiant son amoureux avec un discret "bonsoir" lâché dans un regard demi-clos. "Ah si je l'ai", s'est-elle réjouie alors que son partenaire, Jean-Paul Rouve, était un peu moqueur. "C'est de plus en plus intéressant cette émission", a-t-il lâché.

Le même Jean-Paul Rouve a été visé par l'animatrice qui en a profité pour adresser ses félicitations à la comédienne à propos de la naissance récente de son bébé, un petit garçon. "Vous voulez bien retirer le verre de vin d'Alice, s'il vous plaît ? Vous êtes une heureuse maman, bravo, félicitations... Et Jean-Paul vous balance en disant sur les plateaux télé que vous allaitez, mais que vous buvez du vin", a lancé Anne-Elisabeth Lemoine. Alice Taglioni a alors confié : "Il balance, oui, c'est vrai. Non, mais je ne bois pas ! Surtout pas. J'avais trempé mes lèvres !"