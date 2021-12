Alicia Aylies très énervée, vive altercation avec un homme dans la rue : "J'ai commencé à gueuler..."

Gare à ceux qui s'en prennent à Alicia Aylies. Notre Miss France 2017 n'est pas du genre à se laisser faire et elle l'a fait savoir ce vendredi 17 décembre 2021. Alors qu'elle se trouve en pleine tournée promo pour la sortie de son single Mojo, la jolie Guyanaise de 23 ans s'est retrouvée à s'écharper dans la rue avec un inconnu. En story Instagram, elle a raconté les faits dans le détail.

"C'est moi ou tout le monde est un petit peu tendax en ce moment ? Je viens tout juste de me faire un peu agresser verbalement par un gars. Le mec c'est un malade ! En plus pour un truc très très bête. Là je viens d'arriver chez moi mais je suis toujours agacée, énervée", a-t-elle commencé son récit. Et d'expliquer : "En gros, j'ai terminé mon shooting et j'attendais mon Uber en bas de l'hôtel. (...) Un mec s'arrête devant moi et je vois que c'est exactement la même plaque d'immatriculation que sur l'application sauf que le dernier chiffre n'était pas le même mais moi je n'avais pas vu ça".

Alicia Aylies, qui pensait donc se trouver face à son chauffeur, a pris soin de se présenter à lui. Ce qui a apparemment suffi pour qu'elle se prenne les foudres de l'homme en question. "Le mec sort de sa voiture, il commence à mal me regarder et me dit 'tu veux quoi toi ? Pourquoi tu me parles ?'. Moi je ne comprends pas ce qu'il se passe, je répète que c'est "pour Alicia" et il continue. Il s'approche de moi, il me dit 'ça y est tu vois un arabe et tu penses que je suis VTC mais je suis VTC moi ?!'. Je lui dit qu'il n'est pas obligé de m'agresser, qu'il peut me parler tranquillement, je me suis juste trompée de plaque. Mais il était toujours hors de sa voiture, et il s'approche encore plus de moi", a-t-elle continué.

On va se faire respecter !

Un comportement très agressif qui ne lui a naturellement pas du tout plu. Toutefois, loin d'en être effrayée, la reine de beauté a sorti les griffes. "Je l'ai démarré tout de suite. Je lui ai dit de dégager de devant moi ! Il me parlait mal, me traitait de raciste, me disait que j'avais de la chance d'être une femme car il me menaçait en disant qu'il allait me faire un truc. Bah alors là mon coco, il n'y a personne qui a peur de toi ici ! J'ai commencé à gueuler dans la rue, il est malade ! Tout ça pour une histoire de plaque... C'est une raison pour venir devant moi, mal me parler et m'agresser verbalement ? Il n'y a personne qui fait le coq, c'est moi le coq !", s'est-elle emportée.

En racontant cette histoire fâcheuse, Alicia Aylies tient à rappeler que les femmes ne doivent plus se laisser faire ni avoir peur de réagir. "Il y a encore des mecs qui pensent que comme nous sommes des femmes, on est rien et qu'ils peuvent nous marcher dessus. Sauf que pas du tout, tu ne me touches pas, tu ne m'agresses pas. Ce n'est pas parce qu'on est des femmes qu'il faut croire qu'on va rester toutes mignonnes et apeurées, non non, c'est fini ce temps là. On est là et on va se faire respecter !", a-t-elle conclu. À bon entendeur.