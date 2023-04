Alicia (Mariés au premier regard) et son terrible accident : photo de son corps marqué par de nombreuses cicatrices

En 2022, les téléspectateurs de Mariés au premier regard faisaient la connaissance d'Alicia. La jolie blonde seulement âgée de 27 ans faisait alors confiance aux experts du programme pour lui trouver l'amour de sa vie. Et elle a eu raison car ils lui ont déposé sur sa route Bruno, auprès de qui elle s'épanouit toujours aujourd'hui. Un bonheur inespéré pour Alicia qui a traversé de lourdes épreuves à son jeune âge. Il y a sept ans notamment, elle a frôlé mort, un soir de Noël. À l'époque, elle était victime d'un accident de voiture, à l'issu duquel sa soeur aînée n'a pas survécu.

Alicia, elle, a été transportée en urgence à l'hôpital dans un état critique après avoir été blessée à la colonne vertébrale, à la hanche, au bras, aux côtes, au foie et aux intestins. Pour se soigner, elle avait dû être plongée dans le coma. Si elle s'en est heureusement sortie, Alicia est marquée à vie par ce tragique accident. "J'ai des cicatrices dans le dos et sur l'abdomen. J'ai eu huit opérations en trois ans", révélait-elle lors d'une interview pour Télé Loisirs. Ses cicatrices, la jeune femme a décidé de les assumer pleinement dans la journée de dimanche 9 avril.

En effet, en story Instagram, la femme de Bruno a partagé une photo d'elle en maillot de bain deux pièces, zoomée sur son ventre pour mieux découvrir ses séquelles physiques. "Vous me demandez souvent où sont mes cicatrices abdominales. Je vous les montre de plus près sans filtre", a-t-elle commenté. (Voir notre diaporama).

Je refusais de me dire qu'à 21 ans, ma jambe était paralysée

Alicia a eu beaucoup de chance en survivant à son accident de voiture, mais c'est sa détermination qui lui a surtout permis de s'en relever. Car sans efforts, elle aurait pu rester paralysée de la jambe. "J'étais dans un déni, mais un bon déni. Je refusais de me dire qu'à 21 ans, ma jambe était paralysée. C'était hors de question. J'étais jeune, je ne voulais pas. C'était impensable", a-t-elle déjà confié. Quatre mois après sa sortie de l'hôpital, Alicia s'était alors tout de suite mise au travail. "J'ai tout donné. Et j'ai réussi. Soit je ne me battais pas et restais avec ma jambe paralysée, des démons et une dépression, soit je me battais et donnais beaucoup plus que ce que je pensais", continuait-elle.