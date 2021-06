Alix DMX (Les Marseillais), ses compagnons sous contrôle : elle leur impose un contrat

Depuis ses débuts dans Zéro Complexe, émission de Star 24 où plusieurs personnalités de télé-réalité s'envolent vers la Tunisie où ils ont recours à la chirurgie esthétique, Alix Desmoineaux est une autre femme. Il faut dire qu'entre temps, la belle de 27 ans a gagné en notoriété. Celle qui se fait appeler Alix DMX sur les réseaux sociaux cumule aujourd'hui 2,1 millions d'abonnés sur Instagram. Et alors que sa vie privée attise la curiosité, elle impose une condition bien particulière à l'homme qui partagera sa vie.

Auprès de nos confrères de Society, la candidate de télé-réalité vue dans Les Marseillais (W9) se livre comme jamais. C'est ainsi l'occasion pour elle d'évoquer sa nouvelle vie de star, reconnue dans la rue même à Marbella, où elle habite désormais, mais aussi et surtout ses relations amoureuses. L'ex-compagne de Benjamin Samat ne révèle pas si elle est actuellement en couple ou célibataire, mais elle en dit bien plus...

Alix (Les Marseillais) : des contrats avec ses compagnons

Avec le succès, Alix Desmoineaux craint qu'un éventuel amoureux n'entre dans sa vie dans l'unique but de lui nuire. Alors, elle assure ses arrières. Avant de s'engager avec quelqu'un, elle fait signer un contrat visant à dissuader ses prétendants de diffuser quoi que ce soit touchant à son image. "À la télé, on donne une partie de notre vie privée. Tout le monde farfouille dans ta vie, essaie de créer des embrouilles ou de la visibilité avec des guerres factices", regrette-t-elle. Alors hors de question pour elle qu'une partie de son intimité soit partagée contre son gré.

C'est aussi l'une des raisons qui l'a poussée à quitter Paris. "Les gens me sautaient dans les bras, m'embrassaient, pleuraient... Même si ce n'était que de la bienveillance, je me suis sentie oppressée, lance-t-elle. Vivre à Marbella, c'est une manière d'échapper à tout ça." Et aussi peut-être de rencontrer un homme pour qui elle sera juste Alix Desmoineaux, pas la célèbre candidate de télé-réalité à la grande gueule dont les moindres faits et gestes peuvent être vendus.