Alix Poisson, maman comblée : son fils Jules a "hérité de la fibre artistique"

Le 9 octobre 2020, les téléspectateurs de France 2 pourront retrouver Alix Poisson dans le téléfilm policier De l'autre côté, diffusé à 21h05. La comédienne de 40 ans multiplie les projets cette saison puisqu'elle est également à l'affiche de deux films actuellement au cinéma : les comédies Mon Cousin et Parents d'élèves. Diverses actualités qu'elle évoque bien sûr sur son compte Instagram bien fourni, entre les coulisses de tournage et son quotidien de maman avec son fils Jules, 6 ans.

"Il chante beaucoup. On écoute énormément de musique à la maison et c'est très éclectique, avait-elle confié au magazine Paris Match, le 2 octobre dernier. On passe d'AC/DC à Barbara, vous voyez le genre ? Je pense qu'il a hérité de la fibre artistique, quand même !" Alix Poisson avait également ajouté : "Il est très tonique, très expressif, très joyeux. Il a un fort caractère. Mais il me surprend, il me fait rire (...). C'est comme ça chez nous, il y a toujours un peu de bruit, de musique. Et en même temps, il peut aussi passer des heures immobile à écouter des livres audio de Roald Dahl. Les enfants, ça vous met à l'épreuve. Et ça vous renvoie à ce que vous êtes vraiment."