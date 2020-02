Alizée maman : Nouvelle photo adorable de sa fille Maggy

Il y a des dates qui marquent plus que d'autres et Alizée se rappellera à jamais celle du 24 novembre 2019, où elle est devenue maman pour la seconde fois. "Maggy est arrivée. Tout le monde va bien. Le rêve continue... et je ne me réveille jamais", avait tendrement écrit Grégoire Lyonnet, qui devenait alors père pour la première fois. Il n'y a pas d'autres mots que "rêve" pour décrire la si belle vie qu'Alizée et son mari ont construite.

Après avoir remporté Danse avec les stars (TF1) en 2013, ils se sont mariés en Corse en juin 2016. Lui poursuit sa carrière de danseur en transmettant son savoir aux plus jeunes au sein de l'école de danse qu'il a fondée avec son épouse à Ajaccio. Avec le bonheur que leur apportent la grande Annily (14 ans) – issue de la relation passée d'Alizée avec Jérémy Chatelain – et leur Maggy adorée, ils ont tout pour couler des jours heureux.