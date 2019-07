Alizée (Pékin Express) victime de racisme : son mari Maxime balance !

Alizée et Maxime ont été révélés au grand public en participant à la saison 2018 de Pékin Express sur M6. Le couple a su séduire les téléspectateurs et sont très suivis sur les réseaux sociaux depuis leur passage dans la célèbre émission présentée par Stéphane Rotenberg. Mais sur la Toile, ils n'ont pas que des fans...

Ce jeudi 25 juillet 2019, Maxime, toujours très joyeux, a poussé un coup de gueule en story sur Instagram. Amusé mais surtout agacé, l'aventurier a dénoncé les messages et commentaires désobligeants qu'il reçoit. Si beaucoup concernent son argent, certains mots sont écrits au sujet des origines asiatiques de la belle Alizée. "Ce que je n'apprécie vraiment pas, ce sont les mecs qui insultent Alizée par rapport à ses origines. Ça c'est un truc qui me dépasse", lance Maxime.

Le commercial ne s'est pas arrêté là et a partagé avec ses followers certains commentaires insultants à l'encontre de sa chérie. Des mots blessants et inacceptables. Mais Maxime reste positif et rappelle la chance qu'il a d'être avec sa belle Alizée : "Elle est magnifique, et en plus d'être belle elle est intelligente." De son côté, la brunette a partagé la story de sa moitié, sans faire aucun commentaire sur les attaques dont elle est la cible.

Il faut dire que les critiques, Alizée et Maxime ne s'en préoccupent pas ! Les amoureux ont quitté Neuilly-sur-Seine, où ils résident, pour quelques jours de vacances bien méritées un mois après la célébration de leur amour. Rappelons-le, les tourtereaux ont célébré leur mariage le 22 juin au château Bouffémont (Val-d'Oise) où s'est déroulée une cérémonie laïque, après un passage à la mairie. Une fête magique durant laquelle la belle Alizée a surpris ses fans en sublime robe meringue blanche possédant un haut floral et graphique. Un mariage qui a, au passage, coûté 60 000 euros au couple comme l'a révélé Maxime en story sur Instagram ce jeudi 25 juillet.