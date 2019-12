Alki David condamné : Indemnité record pour une victime de harcèlement sexuel

C'est un record, "une sanction parmi les plus élevées de l'histoire judiciaire des États-Unis", selon Gloria Allred, l'avocate de la victime : le milliardaire grec Alkiviades "Alki" David a été condamné à payer 58 millions de dollars d'indemnités à l'une de ses assistantes qu'il harcelait sexuellement.

L'homme d'affaires a été reconnu coupable par un tribunal de Los Angeles de violences et d'agressions sexuelles à l'encontre de Mahim Khan, une employée de sa société de production, qui y a travaillé entre 2014 et 2015. Durant le procès, les avocats de Mahim Khan ont affirmé au tribunal qu'Alki David saisissait plusieurs fois par semaine son employée par le cou pour l'obliger à simuler une fellation. Le milliardaire attrapait aussi la victime par les parties intimes et a dénudé sa poitrine au moins une fois.

Alki David a nié tout harcèlement sexuel à l'encontre de la jeune femme, notamment sur son compte Instagram, réseau social sur lequel il est particulièrement actif. Le milliardaire de 51 ans a critiqué le système judiciaire américain "faussé" et "en état d'urgence" dans un communiqué de presse. Il assure par ailleurs que son accusatrice a menti. Pourtant, il ne s'est pas présenté au tribunal et n'a pas envoyé d'avocats pour le représenter. Il a perdu son droit à se défendre lui-même car il a plusieurs fois pris à partie la plaignante et ses avocats.

Ce jugement historique "rappelle aux prédateurs, où qu'ils se trouvent, qu'ils ne peuvent pas faire du mal impunément", a déclaré Mme Khan à l'AFP. "Les femmes comme Mme Khan n'acceptent plus de souffrir en silence", a continué son avocate.

Alki David est l'héritier d'une famille d'industriels qui s'est également lancée dans les hologrammes et le streaming. En 2008, il est l'actionnaire majoritaire du groupe Leventis-David Group qui possède des usines d'embouteillage de Coca Cola Hellenic dans 28 pays. En mai 2019, David a été arrêté à Saint-Kitts, une île des petites Antilles, après la découverte de 1,5 million de dollars de cannabis dans son jet privé.

En outre, il a déjà été accusé à plusieurs reprises de harcèlement sexuel et a dû payer un total de 14 millions de dollars à deux plaignantes cette année.