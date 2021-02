Alvaro Morata : Le footballeur souffre d'un virus qu'il gardera toute sa vie

Cette saison, Alvaro Morata a inscrit 13 buts et fait 10 passes décisives en 29 matchs, toutes compétitions confondues. Le joueur de 28 ans est prêté à la Juventus Turin par l'Atlético de Madrid, et pourrait prolonger sa pige en Italie, où il côtoie Cristiano Ronaldo et le Français Adrien Rabiot.

Côté coeur, Alvaro Morata est marié à Alice Campello. Le couple a trois enfants, deux jumeaux prénommés Alessandro et Leonardo (2 ans et demi) et un petit dernier, Edoardo, né le 29 septembre 2020.

Sans Morata, les Bianconeri (surnom des joueurs de la Juve) enchaîneront trois matchs de championnat face à Vérone, Spezia et la Lazio. CR7 et ses partenaires tenteront de se qualifier pour les quarts de finale de la Champions League le 9 mars prochain, en recevant le FC Porto en match retour.