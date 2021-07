Alyson Stoner révèle avoir suivi volontairement une thérapie de conversion

Pour la fin du mois des fiertés (plus connu sous le nom de Pride Month désignant le mois de juin, ndlr), Alyson Stoner a révélé quelques informations concernant sa vie privée. En effet, dans une interview accordée à Insider, mercredi 30 juin 2021, l'actrice révélée par la saga Camp Rock a apporté des précisions sur sa sexualité ainsi que sur la fois où elle a volontairement suivi une thérapie de conversion.

Depuis 2018, Alyson Stoner ne se cache plus lorsqu'on parle de sexualité. Après avoir fait son coming out et déclaré être pansexuelle, l'artiste de 27 ans semble être aujourd'hui beaucoup plus en phase avec elle-même. Toutefois, cela n'a toujours pas été le cas. Dans son interview avec Insider, la jeune chanteuse s'est confiée sur la première fois qu'elle a eu des sentiments pour une femme. Un sentiment nouveau qui a beaucoup perturbé cette dernière. "Je me sentais coincée. Je me sentais misérable. J'avais l'impression que tout n'allait pas chez moi, même si, au fond de mon coeur, je voulais seulement être un disciple dévoué de Dieu", a-t-elle expliqué.

"Je voulais juste faire la bonne chose"

"Donc, entendre des gens en qui vous avez confiance, des gens que vous respectez, des gens que vous pourriez même aspirer à devenir, que vous êtes fondamentalement "pourrie", "abominable", que le diable a une cible sur votre dos à cause de votre position à Hollywood... ça vous envoie juste dans une spirale, du moins pour moi, parce que je voulais juste faire la bonne chose", a-t-elle ajouté. Des remarques blessantes qui l'ont alors encouragée à suivre une thérapie de conversion. Et pour ce faire, elle s'est donc rapprochée de pasteurs afin de suivre cette thérapie.

Bien qu'elle n'ai jamais indiqué la date de sa thérapie, Alyson Stoner n'en a visiblement pas gardé un très bon souvenir. En effet, elle a indiqué au média que son expérience était si pénible qu'il était encore "légitimement difficile" pour elle d'en reparler. Lorsqu'elle s'est souvenue de cette époque, elle a exprimé un rejet total de son corps. "Mon esprit ne veut même pas y aller. Mes jambes ont commencé à trembler à l'idée d'en revivre une partie", a-t-elle soutenu. Et de conclure : "Alors oui, je ne suis pas encore capable de revenir en arrière et de raconter les détails, ce qui est un indicateur de la difficulté de ce chapitre pour moi."