Demi Lovato émue par son "magnifique" coming out à ses parents

Définitivement de retour après avoir connu une descente aux enfers marquée par une overdose et une longue période de convalescence, la chanteuse Demi Lovato a repris du poil de la bête. Interrogée par Andy Cohen sur Sirius XM, le 30 janvier 2020, elle a fait quelques confidences personnelles.

La chanteuse de 27 ans, qui a récemment dévoilé un nouveau single intitulé Anyone – interprété lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards – a notamment été interrogée sur l'amour. La jeune femme, qui a rompu l'an dernier avec Henri Levy pour se mettre par la suite avec Austin Wilson avant de rompre une nouvelle fois, avait révélé être fluide, aimant autant les garçons que les filles. Une annonce faite à ses parents en 2017. Elle a expliqué à l'animateur comment cela s'était passé...

"Je découvre encore ma sexualité. Je n'ai officiellement rien dit à mes parents avant 2017 sur le fait que je me voyais possiblement finir ma vie avec femme. C'était alors très émouvant, mais vraiment magnifique. Après, j'ai commencé à trembler et à pleurer. Je me sentais submergée par l'émotion. J'ai des parents tellement incroyables. Ils ont été d'un grand soutien", a confié Demi Lovato.

L'interprète des tubes Skyscraper, Sober, Stone Cold ou encore Sorry Not Sorry a relaté que son père n'avait pas du tout été surpris, mais qu'elle appréhendait de toute façon beaucoup plus la réaction de sa mère ; Dianna De La Garza est aussi la maman de sa demi-soeur l'actrice de Desperate Housewives, Madison De La Garza. "Ma mère était celle avec laquelle j'étais le plus nerveuse. Mais au final elle était en mode : 'Je veux juste que tu sois heureuse.' Et c'était beau et incroyable. Je suis tellement reconnaissante", a-t-elle ajouté.

Demi Lovato chantera l'hymne américain le 2 février 2020 à Miami, lors de la finale du Super Bowl.