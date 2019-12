Demi Lovato célibataire : elle se sépare déjà du mannequin Austin Wilson

"Elle se consacre à sa sobriété et à Dieu, et il n'était pas le bon petit ami pour ça", explique la source d'E! News. La chanteuse Demi Lovato et Austin Wilson se quittent en bons termes, seulement un mois après avoir officialisé leur relation.

Why Demi Lovato and Austin Wilson Split https://t.co/2e5yQJrv0T — E! News (@enews) December 21, 2019

Austin Wilson est mannequin. Le jeune homme réside à Los Angeles et partageait, avec son ex-petite amie Demi Lovato, une passion pour le tatouage. Austin en possède plusieurs, et Demi vient de s'en offrir un nouveau, commémorant sa guérison post-overdose survenue en juillet 2018. Avant de rencontrer Austin Wilson, Demi Lovato était en couple avec Mike Johnson, un ancien candidat de l'émission Bachelorette, qui s'était épanchée sur leurs premiers rendez-vous amoureux. Elle a également été en couple avec Henry Levy, créateur de la marque de vêtements Enfants Riches Déprimés. Ils se sont séparés en mars 2019. Sa relation la plus médiatisée était avec le charmant Wilmer Valderrama.

