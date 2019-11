Demi Lovato de nouveau en couple : Officialisation avec un mannequin tatoué

Demi Lovato a nouvel homme dans sa vie et elle a tenu à le crier sur tous les toits. Mercredi 13 novembre 2019, la chanteuse américaine de 27 ans a dévoilé une image bien particulière sur son compte Instagram. On pouvait y découvrir une adorable photo-miroir en noir et blanc, un homme tatoué de la tête aux pieds déposant un baiser sur sa joue. "My ❤️...", a-t-elle écrit en légende. De quoi annoncer sa nouvelle relation en bonne et due forme.

Il n'a d'ailleurs pas fallu enquêter longtemps pour trouver l'identité de ce petit chanceux : il s'agit d'Austin Wilson, un mannequin aux cheveux roses et au corps couvert de tatouages, originaire de Los Angeles. Sur son compte Instagram, il a d'ailleurs publié une autre photo dans les bras de Demi Levato. "Mon amour", pouvait-on lire en légende.

Leur relation semble toute fraîche, puisqu'au début du mois d'octobre, Demi Lovato était en couple avec Mike Johnson, un jeune homme bien bâti et ancien candidat de l'émission Bachelorette. "Nous avons eu plusieurs rendez-vous. Elle embrasse très bien. (...) J'aime ses tatouages. Nous en avons beaucoup tous les deux. Demi en a plus que moi", avait-il ironiquement confié à iHeartRadio, le 1er octobre dernier.

Par le passé, Demi Lovato a été en couple avec Henry Levy, créateur de la marque Enfants Riches Déprimés. Après quelques mois de relation, ils s'étaient séparés en mars 2019. Il l'avait notamment épaulée après sa terrible overdose, survenue en juillet 2018.